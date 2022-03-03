На Тернопільщину продовжує надходити допомога з-за кордону для захисників та внутрішньо переміщених осіб.

– Сьогодні доставили 4 буси з медикаментами, серед яких — засоби, які вкрай потрібні нашим військовим у місцях, де ведуться активні бойові дії, продукти харчування, теплі речі, дитяче харчування та інше для українських діток, засоби дезінфекції та особистої гігієни тощо, з Риму, що зібрали з ініціативи «Rim-Tours Soc. Coop». Дякуємо Вам! – зазначив голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко.

Нагадаємо, у Тернопільській обласній раді здійснюється координаційна робота щодо забезпечення перевезення та поселення внутрішньо переміщених осіб, пошуку автомобільного та вантажного транспорту, збору і передачі гуманітарної допомоги, зв’язків з міжнародними партнерами щодо доставки вантажів з допомогою в Україну, формування добровольчих батальйонів з бійців, які готові їхати на Київ (детальніше тут: https://bit.ly/3hzGeK1).