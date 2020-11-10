Антициклон зумовлюватиме погодні умови цими днями на Тернопільщині. Відтак у нашому регіоні зберігатиметься суха і порівняно тепла погода. Втім, тумани погіршуватимуть видимість, зволожуватимуть повітря та прикриватимуть сонце.

За прогнозами обласного гідрометеоцентру, цими днями у Тернополі та області обійдеться без дощів, вітер східний від 3 до 8 метрів за секунду. Температура повітря коливатиметься від 5 до 7 градусів тепла.

«Антициклон міцно осів в Україні, милується нашою осінньою красою, блокує дощі, притягує морози і не думає поки що кудись їхати. Такі погодні умови триватимуть до кінця тижня. Антициклон зумовить погоду без опадів. Буде сухо, хіба що якась мряка з туману не втримається. Температура повітря потихеньку сповзає вниз, вдень ще очікується +8 +13 градусів, а потім, впродовж тижня, холоднішатиме до нічних морозів та денних +3 +7 градусів», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, до середи на Тернопільщині буде порівняно тепло. А далі у регіоні спостерігатимуться перші осінні заморозки.