Тернопільщина — серед регіонів, які відповідають “помаранчевій” зоні карантину.

Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я. Рішення прийняли через перевищення показника госпіталізацій хворих на COVID-19.

До “помаранчевої” зони карантину також потрапили Дніпропетровська, Донецька та Черкаська області. У лікувальних закладах цих регіонів зайнято більше половини місць, передбачених для хворих на COVID-19.

Лікар-інфекціоніст лікарні швидкої допомоги Тернополя, професор Василь Копча переконаний, що ситуація в лікарнях ще складніша. “Донедавна в нашому відділенні було кілька пацієнтів, хворих на COVID-19. Сьогодні відділення майже повністю заповнене. Хворі далі надходять, є хвилювання з приводу того, де вони будуть розміщені. Серед хворих багато таких, які потребують кисневої підтримки. Може не вистачити кисневих точок, зокрема, якщо говорити про наше відділення. Тому зараз знову є потреба у тому, щоб розгортати ліжкомісця в інших лікувальних закладах. І це робити треба негайно”.

Додамо, на Тернопільщині хворим на COVID-19 допомогу надає сім лікувальних закладів. Там розгорнуто близько сімсот ліжок. Показник госпіталізацій сягає 53%. Втім, лікарі стверджують, що хворих у лікарнях набагато більше.