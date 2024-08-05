Тернопільщина потопає у смітті: масові звалища виявили у ще одній громаді. ФОТО

Фахівці державної екологічної інспекції продовжують виявляти несанкціоновані звалища з відходами під час планових перевірок органів місцевого самоврядування. Цього разу такі порушення зафіксовані у Нараївській громаді Тернопільського району.

Зокрема, на території населених пунктів: Павлів, Волиця, Рогачин, Лапшин, Вербів, Стриганці, Рекшин, Нараїв виявлені місця систематичного складування різного роду відходів, у результаті чого утворилося 14 стихійних сміттєзвалищ. Загальна площа засмічень становить 9850 кв м.

За результатами обстеження інспекцією підготовлено та направлено на адресу Нараївської сільської ради вимогу, якою зобов’язано ліквідувати стихійні сміттєзвалища та вжити інших необхідних заходів, передбачених вимогами статті 26 Закону України «Про управління відходами».

“Наголошуємо, стихійні сміттєзвалища є одними із основних джерел забруднення довкілля. Жоден із таких самовільно створених пунктів скидання відходів не обладнаний відповідним чином, продукти гниття і розпаду потрапляють у ґрунт і ґрунтові води, які є джерелом водопостачання для багатьох мешканців, – зазначають в інспекції. – Як бачимо на фото і відео, температура гниття відходів на стихійних сміттєзвалищах подекуди настільки висока, що легко призводить до самозаймання та викидів у повітря великої кількості шкідливих речовин. Тому, органи місцевого самоврядування повинні вживати заходів щодо запобігання утворення несанкціонованих сміттєзвалищ та їх ліквідації”.