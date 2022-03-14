Три потяги із продуктами та питною водою відправили з Тернопільщини до найбільш постраждалих областей. До благодійності долучилися місцеві підприємці та громадські активісти.

На Тернопільщині вже поселилося майже 35 тис. людей з південно-східних областей. Також жителі краю продовжують збирати допомогу для мешканців цих регіонів.

«Приймаємо переселенців, готуємо гуманітарну допомогу на східну та південну Україну. Дякуємо жителям області, які долучаються. У нас вже понад 34 тис. людей поселилися в області. Люди, які приїхали звертаються, є необхідність у засобах гігієни, дитячому харчуванні. Діють штамби, де ці речі зберігаються, можна звертатися і отримати допомогу», – зазначив голова обласної ради Михайло Головко.

Також Громадська рада продовжує передавати продукти харчування підрозділам Територіальної оборони. Виготовлено і передано громадам Тернопільської області 25 протитанкових їжаків.