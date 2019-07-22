Історично низькою була явка на вчорашніх парламентських виборах в Україні.

Серед причин аналітики називають літній період, розчарування діяльністю політиків, втому від надмірно активного політичного життя країни. Відтак новий Парламент в Україні обирало менше половини громадян від 18-ти років.

Як повідомив прес-секретар ЦВК Костянтин Хівренко, явка на позачергових виборах до Парламенту в Україні склала лише 49,8%. В історії нашої держави це найнижча активність.

На Тернопільщині проголосувало 54 % громадян із виборчих списків. Загальна кількість виборців в регіоні сягає 817 тисяч. Відтак, у голосуванні взяло участь трохи більше половини виборців.

«Явка на цих виборах була дуже низькою. Серед причин – це і літній період, коли, можливо, багато людей відпочиває, а також ймовірно це розчарованість політичною ситуацією, а ще втомлюваність від попередніх виборів», – каже директор центру суспільних досліджень «Поліс» Ігор Процик.

В результаті явка на виборчому окрузі №164 склала 53, 5%, на ОВО №165 – 57,9%; ОВО 166 – 56,4%; ОВО №167 – 53,3%. Це дещо вищі показники від загальноукраїнських.

Жителі Тернопільщини за активністю на виборах зайняли третє місце в країні після Чернігівської і Полтавської областей.

Софія Романська