Тернопільщина поки не перейде до “жовтої” зони

З понеділка Тернопільщина не перейде до “жовтої” зони епідемічної небезпеки.

Про це повідомили у прес-службі облдержадміністрації. Регіон поки що перебуватиме на зеленому рівні карантину.

Епідемічна ситуація на Тернопільщині неблагополучна, зберігаються чіткі тенденції до збільшення кількості хворих, – зазначила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Ймовірно, жовту зону епідемічної небезпеки запровадять через тиждень.

“Бачимо, що тенденції із захворюваністю негативні. Протягом тижня щодоби ми реєстрували більша ста нових хворих. Є підстави стверджувати, що поширюється саме штам Дельта, який призводить часто до важкого стану. Тому ми вкотре закликаємо і наголошуємо на необхідності вакцинації. Щодо запровадження “жовтої” зони, то рішення прийматиметься на основі аналізу конкретних показників”.

Минулої доби в області імунізували від COVID-19 понад три тисячі людей. За словами директорки департаменту охорони здоров’я ТОДА Ольги Ярмоленко, загалом із початку вакцинальної кампанії на Тернопільщині уже щеплено 231 008 тисяч осіб.