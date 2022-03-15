Тернопільщина надійно охороняється силами військовослужбовців окремої бригади територіальної оборони Збройних Сил України. Патрулі цілодобово виконують завдання з оборони важливих об’єктів інфраструктури та здійснюють цілодобове чергування на блокпостах.

Як повідомив прес-офіцер бригади Юрій Кульпа, у взаємодії з підрозділами правоохоронців, бійців добровольчих формувань, національної гвардії України проводяться заходи щодо боротьби з диверсійно-розвідувальними групами, незаконними збройними формуваннями, чим забезпечують порядок й безпеку у регіонах. За його словами, надзвичайних подій у місцях дислокації окремої бригади ТрО ЗСУ немає.

Додамо, майже шість тисяч жителів Тернопільщини записалися до територіальної оборони. Наразі діє 12 повноцінних добровольчих формувань, створених у місцевих громадах.

Перевірки добровольчих формувань проводить Нацполіція області. Оскільки основні обов’язки щодо офіційного оформлення документів і координування дій усіх добровольчих формувань покладено на правоохоронців.