Понад дві тисячі нових хворих на COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині цими вихідними.

За інформацією обласного центру контролю хвороб, спостерігаються негативні тенденції щодо захворюваності. Регіон переживає пік зимової хвилі, пов’язаної із поширенням штаму Омікрон.

Через високу захворюваність в області збільшили кількість ліжкомісць для інфікованих пацієнтів. Зокрема, для хворих дітей передбачили ковідне відділення в обласній дитячій лікарні. “Росте кількість хворих. Протягом тижня ми кілька разів фіксували рекордні кількості випадків. Все ж більшість пацієнтів лікується амбулаторно.

Зараз у наших лікувальних закладах для хворих на COVID-19 розгорнуто 2054 ліжка. У стаціонари, на жаль, потрапляють пацієнти віком 60 плюс, у більшості вони невакциновані. У них захворювання протікає важче. Часто вони потребують кисневої підтримки. У великій кількості хворіють діти. В обласній дитячій лікарні ми розгорнули додатково сто ліжок”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

За прогнозами МОЗ, пік захворюваності на COVID-19 протримається до кінця лютого. Далі передбачають стабілізацію епідемічної ситуації.