З понеділка Тернопільщина перебуватиме у жовтій зоні карантину.

Про це повідомила на брифінгу начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Це обмежуватиме роботу навчальних закладів, де не вакциновано 80% працівників.

«З понеділка ми переходимо у жовту зону. Це обумовлює роботу шкіл. Відповідно до постанови Кабміну, школи, у яких колектив вакцинований на 80%, можуть продовжувати навчатися очно. Якщо немає такого рівня вакцинації, то школи будуть працювати дистанційно, це також і зміни у заробітній платі. Також це певні незручності для батьків. Тобто, школи, де вакциновані менше 80% вчителів, з понеділка працюватимуть онлайн», – зазначила на брифінгу Ольга Ярмоленко.

Сьогодні в області зареєстрували майже дев’яносто нових випадків COVID-19. Ситуація із захворюваністю зберігає тенденції до ускладнення. Занепокоєння в лікарів викликає збільшення показника летальності.