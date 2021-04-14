Нову вакцину “СoronaVac” отримала Тернопільщина.

Про це повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. За її словами, до регіону надійшло 1200 доз вакцини.

25 березня Україна отримала 215 тис. доз вакцини “СoronaVac”. Препарат пройшов десятиденний лабораторний контроль та був розприділений між областями.

“Вакцинальна кампанія в області розгортається відповідно до Дорожньої карти з вакцинації проти COVID-19. Вакцинальна кампанія має зрозумілі та чіткі етапи. Медична інфраструктура області до вакцинальної кампанії в готовності щоденно, навіть у вихідні. Працюють мобільні бригади з імунізації, діють пункти щеплень. Перша партія вакцин “CoronaVac” буде розподілена передусім серед маломобільних груп населення та їх доглядальників, соціальних працівників. Також щеплення буде організовано для освітян, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО, для українських олімпійських та паралімпійських спортсменів, які готуються до Токійської олімпіади, представників Національної поліції та Збройних сил України”, – зазначила Ольга Ярмоленко.

“CoronaVac” – друга вакцина від коронавірусу, якою щеплюватимуть в Україні. Донині українцям кололи індійський “Covishield”, вироблений за ліцензією “AstraZeneca”. Першу дозу отримали понад 350 тисяч людей.