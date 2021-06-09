Тернопільщина отримала 19 тисяч доз вакцини AstraZeneca.

Про це повідомила начальниця департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Препарат застосовуватимуть для ревакцинації жителів краю, який щеплювати раніше.

Нині на Тернопільщині щодоби проводять майже тисячу щеплень від COVID-19. На часі повторна вакцинація.

«Ми отримали 19 тисяч доз вакцини AstraZeneca. Вона буде використовуватися для ревакцинації тим особам, які були вакциновані 12 тижнів тому. Запрошувати на щеплення будуть працівники центрів первинної медико-санітарної допомоги для того, щоб провести ревакцинацію, – зазначила Ольга Ярмоленко.

Загалом від початку вакцинальної кампанії в області щепили понад сорок тисяч жителів краю. Наразі в регіоні триває третій етап вакцинації. Щеплення проводять жителям краю із високим ризиком інфікування та розвитку коронавірусної хвороби, фахівців, які працюють у сферах підтримки безпеки та життєдіяльності держави.