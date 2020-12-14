Тернопільщина отримала понад двадцять мільйонів гривень на кисень для хворих на COVID-19

23 мільйони гривень отримала Тернопільщина на забезпечення киснем хворих на COVID-19.

Це другий транш субвенції з державного бюджету, – повідомила начальниця управління охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко. Попередня субвенція становила 14,5 млн грн.

Близько 80% ліжкового фонду для хворих на COVID-19 має бути забезпечено кисневою подачею. Наразі над цим працюють у лікарнях області. Оскільки без кисневого забезпечення врятувати тяжких хворих неможливо.

«В усіх лікарнях області тривають роботи із проведення кисню. Робити це в теперішніх умовах непросто, оскільки маємо значну кількість пацієнтів. Днями у Тернопільській центральній районній лікарні було розгорнуто 45 ліжок, які стовідсотково забезпечені киснем. Також наявні електрогенератори, які у разі відключення електроенергії зможуть забезпечити повноцінне функціонування медзакладу», – зазначила Ольга Ярмоленко.

Додамо, минулого тижня у лікарнях області спецкомісія оглядала лікувальні заклади, які надають допомогу хворим на коронавірус. В окремих лікарнях були виявлені порушення.