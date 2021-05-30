Нову партію вакцини CoronaVac отримала Тернопільщина. До регіону доставили 2600 доз цього препарату. Його застосовуватимуть для щеплення освітян, спортсменів, поліціянтів, маломобільних людей і тих, хто за ними доглядає.

Вакцину СoronaVac на Тернопільщині вже застосовували. 14 квітня область отримала 1 200 доз цього препарату.

Як повідомила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко, для повної імунізації необхідно ввести дві дози вакцини з інтервалом у 28 днів. “Тернопільщина додатково отримала 2600 доз вакцини CoronaVac. Ця вакцина – виробництва Sinovac Biotech. Препарат CoronaVac зберігається при температурі від 2 до 8 градусів вище нуля за Цельсієм та не має особливих умов зберігання. Імунізація є двофазною. За кожним щепленим одразу буде зарезервована друга доза вакцини з цієї ж партії”.

Усього ж на сьогодні в області щеплено 34240 людей. Дві дози вакцини отримали 2047 людей. Охочим вакцинуватися необхідно звернутися до сімейного лікаря або записатися через портал “Дія”.