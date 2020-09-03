35 мільйонів гривень отримала Тернопільщина на боротьбу з COVID-19.

Про це повідомив начальник управління охорони здоров’я області Володимир Богайчук. За його словами, кошти витратили на засоби індивідуального захисту, обладнання, матеріали для лабораторних досліджень.

Втім, лікарі та пацієнти районних лікарень розповідають, що засобів індивідуального захисту катастрофічно не вистачає.

«Наші лікарі самостійно перуть костюми. Маски – у дефіциті. Можливості змінювати їх кожні три години немає. Багато медикаментів мусить купувати хворий. Немає відчуття, що держава забезпечує лікарні і хворих», – розповідає жителька Кременця Вікторія Кривоніс.

Начальник управління охорони здоров’я Володимир Богайчук запевнив, що нещодавно область отримала партію засобів індивідуального захисту, яку розприділять по районах.

«У резерві на складах є захисні костюми, халати, сотні тисяч медичних масок та респіраторів, які при погіршенні ситуації будуть направлені в район спалаху коронавірусної інфекції. Від початку пандемії в область надійшли засоби захисту на суму один мільйон дев’ятсот тисяч гривень. Це щитки із захисним екраном, медичні маски, респіратори. Також ми отримали дуже дороговартісне обладнання від державних підприємств. Це чотири рентген-апарати, що вартують майже 20 мільйонів гривень».

Нагадаємо, в області готуються до осінньо-зимової хвилі епідемії коронавірусу. ЇЇ пік науковці прогнозують на жовтень.

Софія Романська