Майже одинадцять мільйонів гривень отримала Тернопільщина для ремонту шкільних їдалень. Використають їх для оновлення харчоблоків у 52 освітніх закладах.

Як розповіла начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома, 44 школи на Тернопільщині вже отримали нове та сучасне обладнання для харчоблоків. Вартість наборів — від 300 до 500 грн.

«Цього року Кабінет Міністрів України виділив для області 10 млн. 900 тис. грн. на ремонт і придбання обладнання для їдалень у закладах загальної середньої освіти. Загалом, у нашій області обладнання отримають 52 освітні заклади: 51 школа міст обласного значення, районів, ОТГ та 1 заклад обласного підпорядкування. Обладнання різної вартості: є харчоблоки вартістю 30 тис. грн, а є і майже 400 тис. грн. Причина проста: кошти виділялися на стандартних принципах співфінансування. Тому місцеві органи додали до державних коштів свої інвестиції. Зокрема, не менше 30% суми додали міста обласного значення, ОТГ із адміністративним центром у місті обласного значення, а також області. Райони та ОТГ – не менше 10% суми. Заявки були подані відповідно до суми, яку могла виділити місцева влада», – пояснила Ольга Хома.

Додамо, кошти, які виділили з державного бюджету, можуть бути використані лише на ремонт харчоблоків. Спрямувати їх на оновлення приміщень неможливо.