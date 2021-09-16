Двадцять вісім проектів за урядовою програмою «Спроможна школа для кращих результатів» реалізують у 27 школах області. З державного бюджету для цього виділили майже 40 мільйонів гривень. Програма проходить на умовах співфінансування тож з місцевих бюджетів надійде ще сім мільйонів гривень.

– У Міністерство освіти і науки України ми подавали проекти, які надійшли до нас від органів місцевого самоврядування, – каже Ольга Хома, начальниця департаменту освіти і науки облдержадміністрації. – Комісія, до складу якої увійшли представники МОН, Бюджетноного комітету, депутати ВРУ, затвердила найбільш актуальні з них. Це ті, у яких органи місцевої влади аргументовано описали проблеми, які є в тому чи іншому навчальному закладі. Для нашої області затвердили 28 проектів різного плану: енергозбереження у закладах освіти, оновлення обладнання у харчоблоках і капітальний ремонт харчоблоків, ремонти санвузлів тощо.

Участь у проекті беруть 14 шкіл з Тернополя та 13 – з області. У районах це школи у таких населених пунктах: Великий Глибочок, Шумськ, Вишнівець, Заводське, Нове село, Підволочиськ, Заліщики, Хоростків, Озерна, Яблунів, Микулинці, Доброводи, Залізці. У Тернополі це школи: №4, 7, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 24, 26, 27, 28, навчально-виховний комплекс «Школа- колегіум Патріарха Йосифа Сліпого», Тернопільська класична гімназія. Школа №17 отримає кошти для реалізації двох проектів. У більшості тернопільських шкіл проекти стосуються створення сучасних їдалень. Щодо шкіл в районах, то там більше проектів щодо ремонту приміщень.