Про це та інше йшла мова на брифінгу в Тернопільській військовій адміністрації сьогодні, 6 березня.

– Вчора ввечері була нарада на рівні Офісу президента, де було сказано, що Тернопільщина отримує важку зброю. Тобто ми озброєнні вже достатньо, формуються добровільні формування територіальної оборони в кожній громаді, — говорить Володимир Труш, голова Тернопільської ОДА. — Сьогодні сформовано близько 15 добровольчих батальйонів.

Важливе питання, на якому наголосив він — це закриття неба над Україною.

– Всі 55 громад Тернопільської області долучилися вчора і підписали звернення, в якому вимагають в НАТО, президента Америки, Євросоюзу закрити небо. Зібрали більше 15 тисяч підписів, – прокоментував очільник області.

До слова, Тернопільська міська рада проситиме іноземних партнерів закрити небо. Поставити свій підпис на підтримку цього звернення можна також у храмах Тернопільщини.

Тернопільщина активно займається волонтерською діяльністю.

– За останню добу ми з Тернопільщини навантажили на Харківську область, на Запорізьку, Сумську, Київ близько 300 тонн гуманітарної допомоги. В більшості це продукти харчування, — повідомив він.

Протягом минулої доби 7 автобусів гуманітарної допомоги, наповнених продуктами, підгузниками, речами першої необхідності поїхали до людей, які залишились в Харкові. Повернуться вони в Тернопіль вже із людьми, які змушені покинути власні домівки. Також тисячі переселенців цієї ночі приїхали до Тернополя потягом.

Голова адміністрації наголосив на покараннях для громадян, які не дотримуються правил, введених на час воєнного стану.

– Цієї ночі був вилучений автомобіль в п’яного водія, його передали ЗСУ. Ми забираємо машини тільки в тих, хто порушує закон. Людина, яка вжила алкоголь складає в першу чергу небезпеку для мирних жителів області. Подальша доля цих автомобілів нікому невідома, – сказав Володимир Труш.

Звернувся він і до всіх волонтерів, які прагнуть самостійно відправляти гуманітарну допомогу в гарячі точки. Щоб не виникало труднощів, важливо узгодити усі маршрути із Тернопільській військовою адміністрацією.