Майже 11 млн. грн. виділили з державного бюджету на облаштування харчоблоків у школах області. Навчальні заклади, які отримають фінансування, відібрала комісія Міністерства освіти і науки.

Кошти розподілять між 51 установою, яка пройшла спеціальний відбір МОН, – розповіла начальниця управління освіти і науки області Ольга Хома. Гроші підуть на обладнання, а ремонті роботи повинні профінансувати з місцевих бюджетів.

«Комісія міністерства освіти і науки відібрала навчальні заклади, які отримають кошти на облаштування харчоблоків. За ці кошти ми закуповуємо тільки обладнання. Ремонти харчоблоків мають відбутися за кошти місцевих бюджетів. Місцеві органи влади замовляли різне обладнання, яке необхідне для харчоблоку: посудомийні машини, холодильники, різні плити. Перебуваючи у навчальних закладах, ми неодноразово бачили застаріле обладнання, яке також не є енергоефективним. Тому пропозиції Міністерства освіти і науки, Кабінету Міністрів, Верховної Ради щодо ремонту та закупівлі нового обладнання для харчоблоків, де кухарі безпосередньо готують їжу для дітей, сприйняли позитивно».

Додамо, під час карантину у харчоблоках посилену увагу приділятимуть дотриманню санітарно-епідеміологічних правил. Стежитиме за їхньою діяльністю Держпродспоживслужба.

Софія Романська