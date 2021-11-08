Нова партія вакцини Moderna прибула до України. Препарат розприділяють між регіонами. Тернопільщина очікує доставки вже цього тижня.

Зберігання й логістику вакцини Moderna, отриманої в рамках глобальної ініціативи COVAX, із дотриманням відповідного холодового ланцюга в Україні забезпечує американське агентство USAID. Це безкоштовна партія вакцини, яку доставив до України фонд ЮНІСЕФ у розмірі 2 930 300 доз.

«Запасів вакцини в області є достатньо. Ми очікуємо також чергових поставок. Щодня працюють пункти щеплення, центри масової вакцинації. Бачимо, що темпи вакцинації відчутно зросли. В Україні також рекомендували щепити проти COVID-19 дітей 12-17 років вакциною Comirnaty від Pfizer/BioNTech, за умови наявності в них усіх обов’язкових рутинних щеплень. Тому закликаю усіх вакцинуватися та дотримуватися карантинних обмежень», — зазначила директорка департаменту охорони здоров’я Ольга Ярмоленко.

Додамо, Moderna — це четверта вакцина, яка доступна в Україні для щеплення від COVID-19. Забезпечують її доставку міжнародні партнери України.