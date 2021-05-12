Захворюваність на грип і ГРВІ на Тернопільщині опустилася нижче епідемічного порогу. За словами лікарів, поодинокі випадки захворюваності трапляються, однак ситуація в області майже стабілізувалася.

Як зазначила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук, епідемія грипу та ГРВІ сезонна. Відтак тепла пора сприяє зниження захворюваності.

“Загальна захворюваність на грип та ГРВІ за останні 7 днів склала 212,4 випадки на 100 тисяч населення, за останні 7 днів захворіло 2199 осіб, що на 27,3% нижче рівня епідемічного порогу, та відповідає низькому рівню інтенсивності епідемічного процесу. За останній тиждень кількість захворілих знизилась у порівнянні з попереднім тижнем на 36,3%: 2199 випадків проти 3451. Питома вага дітей до 18 років серед хворих склала 37,8%, школярів – 60,6% від усіх захворілих дітей. У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження захворюваності серед дітей на 47,6%, серед школярів – на 45,6%”.

Поменшало хворих на грип і ГРВІ і в лікувальних закладах. За словами епідеміологів, позитивні тенденції продовжуватимуться і далі. Відтак через кілька тижнів ситуація повністю стабілізується. Щодо COVID-19, то прогнози в лікарів менш оптимістичні.