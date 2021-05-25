Надзвичайний та Повноважний Посол Республіки Узбекистан в Україні Курманов Алішер Анварович зустрівся з головою Тернопільської обласної ради Михайлом Головком.

Під час зустрічі очільник області від імені депутатського корпусу Тернопільської облради та від себе особисто висловив Високоповажному пану Послу слова вдячності за візит на Тернопільщину.

Михайло Головко привернув увагу пана Алішера Анваровича до інвестиційної привабливості Тернопільської області та можливості використання її виробничого й експортного потенціалу з врахуванням конкурентних переваг.

– Географічне розташування Тернопільщини, її економічний та інтелектуальний потенціал, позитивні приклади реалізації потужних проектів із залученням іноземного капіталу можуть дати поштовх активному розвитку двосторонніх відносин у сільському господарстві, переробці сільськогосподарської продукції, впровадженню альтернативних джерел енергії та інших напрямках діяльності. Наголошую на можливостях співпраці також у галузях освіти, медицини, культури, туризму. Сподіваємося, за сприяння пана Алішера Анваровича вдасться налагодити тісну співпрацю між Тернопільщиною та однією з областей Узбекистану, – зазначив Михайло Головко.

Голова обласної ради також презентував Високоповажному пану Послу видання «Відкрий Тернопілля» та запросив особисто відвідати найцікавіші місцини нашої області.

Михайло Головко запевнив, що обласна рада й надалі приділятиме значну увагу утвердженню позитивного іміджу нашого краю на міжнародному рівні та представленні Тернопілля як території, сприятливої для інвестування і ведення бізнесу.