У середині листопада на Тернопільщині можливий пік осінньої хвилі COVID-19. За прогнозами епідеміологів, далі захворюваність піде на спад.

Високі показники COVID-19 у краї пояснюють активністю нових штамів, які здатні швидко поширюватися. За словами епідеміологів, зафіксовано близько тридцяти штамів коронавірусу. Втім, найбільш поширені зараз варіанти Дельти.

“Новий варіант штаму Дельта має більшу властивість прикріплятися до поверхні нашої клітини. Також перебіг хвороби стає тяжчим, аніж при попередніх всяких варіантах. Через це ми отримали підвищення захворюваності. І через це ми отримали значну кількість смертей особливо в останні тижні. Проте ми не можемо заперечувати поширення й інших штамів COVID-19”, – зазначив епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

Додамо, від початку пандемії COVID-19 лабораторно підтверджено майже у ста тисяч жителів краю. Втім, за дослідженням епідеміологів, хворобу перенесло більше половини населення регіону. Проте рівень колективного імунітету недостатній, щоб зупинити поширення хвороби. Лікарі бачать вихід у масовій вакцинації.