Майже триста нових випадків COVID-19 зареєстрували на Тернопільщині сьогодні. За інформацією обласного центру з контролю хвороб, рівень захворюваності в області наближається до показників «червоної» епідемічної зони.

Як зазначив епідеміолог обласного центру контролю хвороб Володимир Паничев, ситуація з COVID-19 неблагополучна та зберігає тенденції до ускладнення.

“Жовта” зона введена не тільки тому, що ми досягли певних показників в Україні. Вона ще й уведена з метою запобігання подальшим серйозним ускладненням. Щодо покращення епідситуації прогнозів немає. З врахуванням тенденцій розвитку епідпроцесу, варто і потрібно застосовувати всі заходи впливу на ту ситуацію. А ситуація залишається складною та зберігає тенденції до ускладнення, показники захворюваності збільшуються”, – каже епідеміолог обласного центру з контролю хвороб Володимир Паничев.

Занепокоєння в лікарів викликає збільшення кількості летальних випадків. Третій день поспіль в області реєструють по 11 смертей від COVID-19. Переважно помирають люди старшого віку із супутніми патологіями.

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