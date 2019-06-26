Одинадцять абітурієнтів на Тернопільщині отримали на ЗНО-2019 максимальні двісті балів.

Це випускники кращих шкіл області, – каже начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома. Усім двохсотбальникам області виплатять премії у розмірі п’яти тисяч гривень.

За інформацією МОН, найбільше 200-бальників у Києві – 63, Львівській області – 41, Харківській області – 25 і Дніпропетровській області – 20, у Волинській області – 15 та в Одеській – 11. Попри те, що Тернопільщина – одна з найменших областей, кількість двохсотбальників сягнула одинадцяти.

«У нашій області є школи, які щорічно готують двохсотбальників. До прикладу, Чортківська гімназія, Тернопільська ЗОШ №3, Тернопільська гімназія, Тернопільська ЗОШ №28. У цих закладах кожного року є багато медалістів, які підтверджують свої результати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Окрім одинадцяти двохсотбальників ми ще маємо випускників, які отримали 199 балів, коли трішки не вистачило до максимального балу. Це також досить хороші показники. Загалом рейтинги областей визначають не тільки двохсотбальники, а загальні результати учасників ЗНО. Важливо, щоб якомога більше учнів набрали на ЗНО понад 160 балів», – пояснює начальниця управління освіти і науки ОДА Ольга Хома.

Явка на ЗНО-2019 на Тернопільщині була досить високою, – зазначає відповідальний за організацію тестування Юрій Шайнюк. Вона сягала 96%, втім без порушень не обійшлося. «Упродовж основної сесії ЗНО було зафіксовано ряд порушень. Зокрема, під час тестування з математики двох учасників попросили покинути аудиторію через користування мобільними телефонами. Аналогічною ситуація була і на тестуванні з української мови та літератури – трьох учасників видалили з аудиторії, з історії України також двох учасників видалили. Були поодинокі випадки, коли абітурієнти забували документи».

Попереду у тернопільських абітурієнтів вступна кампанія. Університети боротимуться за вступників з вищими балами.

Софія Романська