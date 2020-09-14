За добу в Україні коронавірус діагностували у 2 462 мешканців України, натомість видужали 650 людей, збільшивши загальну кількість людей, які побороли COVID-19 до 69 543.
Такі дані станом на 14 вересня згідно з системою моніторингу поширення пандемії РНБО України, повідомляє УНІАН.
Від початку пандемії COVID-19 в Україні, хворобу виявили у 156 797 людей. З них 3 211 померли внаслідок ускладнень чи супутніх захворювань, зокрема 33 смерті зареєстрували за минулу добу.
Днем раніше, 13 вересня МОЗ звітувало про 2476 нових випадків.
Найбільше заражень в Тернопільській області (+352), Харківській області (+269), Одеській області (+205), Києві (+168), Львівській області (+143).
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Київ – 17 429 (+168);
Львівська область – 17 057 (+143);
Харківська область – 12 853 (+269);
Чернівецька область – 12 252 (+135);
Івано-Франківська область – 11 357 (+142);
Рівненська область – 10 55 (+86);
Одеська область – 9 687 (+205);
Тернопільська область – 9 234 (+352);
Закарпатська область – 8 675 (+50);
Київська область – 6 961 (+112); Волинська область – 6 353 (+64);
Вінницька область – 4 844 (+36);
Житомирська область – 4 390 (+98);
Хмельницька область – 4 008 (+40);
Дніпропетровська область – 3 342 (+80);
Чернігівська область – 2 788 (+74);
Черкаська область – 2 579 (+84);
Сумська область – 2 502 (+101);
Запорізька область – 2 403 (+56);
Донецька область – 2 101 (+6);
Миколаївська область – 2 051 (+98);
Полтавська область – 1 223 (+28);
Кіровоградська область – 909 (+5);
Херсонська область – 644 (+16);
Луганська область – 600 (+14).
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