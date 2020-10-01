Найбільша кількість випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19 за минулу добу зареєстрована у Харківській, Дніпропетровській, Одеській, Тернопільській областях та у місті Києві.

Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.

“За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків (коронавірусної хвороби COVID-19 – ред.) зареєстрована: у Харківській області – 450 (у тому числі місто Харків – 352), у Дніпропетровській області – 266 (Дніпро – 204), в Одеській області – 260 (Одеса – 164), у Тернопільській області – 253 та у місті Києві – 377”, – сказав Максим Степанов.

За даними Telegram-каналу МОЗ “Коронавірус_інфо”, всього в Україні зафіксовано 213028 випадків коронавірусної хвороби COVID-19: нових випадків за добу – 4069, одужало — 94443 осіб (+2083 за добу), померло через наслідки хвороби — 4193 особи (+64 за добу).

Загалом випадки виявлено:

▪️ Вінницька область — 6 308 випадків;

▪️ Волинська область — 8 194 випадки;

▪️ Дніпропетровська область — 6 088 випадків;

▪️ Донецька область — 3 557 випадків;

▪️ Житомирська область — 6 088 випадків;

▪️ Закарпатська область — 9 918 випадків;

▪️ Запорізька область — 4 128 випадків;

▪️ Івано-Франківська область — 13 837 випадків;

▪️ Кіровоградська область — 1 127 випадків;

▪️ м. Київ — 23 155 випадків;

▪️ Київська область — 9 279 випадків;

▪️ Львівська область — 20 590 випадків;

▪️ Луганська область — 1 091 випадок;

▪️ Миколаївська область — 3 270 випадків;

▪️ Одеська область — 13 789 випадків;

▪️ Полтавська область — 2 345 випадків;

▪️ Рівненська область — 12 554 випадки;

▪️ Сумська область — 4 435 випадків;

▪️ Тернопільська область — 13 767 випадків;

▪️ Харківська область — 19 128 випадків;

▪️ Херсонська область — 1 168 випадків;

▪️ Хмельницька область — 6 188 випадків;

▪️ Чернівецька область — 14 605 випадків;

▪️ Черкаська область — 4 165 випадків;

▪️ Чернігівська область — 4 254 випадки.

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