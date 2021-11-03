Тернопільщина може потрапити у “червону” зону

Цього тижня Волинська, Харківська й Тернопільська області можуть потрапити до “червоної” зони.

Про це на онлайн-брифінгу повідомив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, передає Еспресо.

“Зараз є три регіони, які на цьому тижні можуть увійти в “червоний” рівень епіднебезпеки. Це Волинська, Харківська та Тернопільська області”, – заявив Юрій Ганиченко.

Також він наголосив, що до “червоної” зони адаптивного карантину може потрапити Черкащина, якщо не візьме під контроль рівень захворюваності.

Зараз у “червоній” зоні перебуває 15 областей і Київ, ще 2 – у “жовтій”, а решта областей – “помаранчеві”.