Тернопільщина може перейти у “червону” зону

У “червону” зону карантину можуть потрапити Чернівецька, Тернопільська, Волинська та Закарпатська область. У них відзначений високий рівень захворюваності коронавірусом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв’ю міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка “24 каналу”.

“Зараз у напрямку червоного рівня епідемічної небезпеки рухається Чернівецька область, потім йде Тернопільська, Волинська, Закарпатська”, – сказав Ляшко.

Міністр додав, що в абсолютних цифрах кількість хворих більша в Києві та Харкові. Однак у розрахунку на 100 тисяч населення в лідерах Західна Україна.

За його словами, в західних областях більш значна завантаженість медустанов через зростання хворих коронавірусом.

“Якщо ми побачимо, що буде загроза наднавантаження на систему охорони здоров’я, тоді будемо пропонувати ввести червоний рівень епідемічної небезпеки в конкретній області”, – уточнив Ляшко.