Народного депутата від Тернопільщини (група “За майбутнє”) Івана Чайківського розглядають, як кандидатуру на посаду міністра новоствореного (читай: відновленого) аграрного міністерства.

Про це говорять джерела сайту agropolit.com серед народних депутатів від партії “Слуга народу” в аграрному комітеті, де І.Чайківський на даний час обіймає посаду секретаря.

В той же час, листом від частини профільних аграрних громадських формувань, на майбутню посаду аграрного міністра пропонують народного депутата від ВО “Батьківщина” Вадима Івченка, який також на даний час працює в комітеті Верховної ради України з питань аграрної та земельної політики.

До речі, саме від профільного комітету Парламенту бути йти порада як Уряду, так і всьому Парламенту підтримати того, чи іншого кандидата.