Менінгіт, параліч, радикуліт – це далеко не повний перелік хвороб, які можуть з’явитись після укусу кліща.

Для Тернопільщини це особливо болюча тема, але наша область – лідер за кількістю нападів кліщів на людей. Відомо, що кровопивці під час укусу заражають тернополян небезпечною хворобою Лайма, та ті в свою чергу не поспішають звертатись за допомогою до медиків чи перевіряти кліщів на наявність інфекції. Шокуючі цифри наводить Т1 Новини.

Тернопільська область – лідер за кількістю випадків нападу кліщів на людей. Тварини продовжують заражати тернополян інфекційною хворобою Лайма. Місцеві жителі в паніці, кажуть вони або їхні знайомі часто потерпають від укусів шкідників. Тернополянка Наталя не з чуток знає, що укус кровопивці є небезпечним. У її родині через напад кліща стався нещасний випадок.

“Кліщі є переносниками енцефаліту, а це невиліковна хвороба і вона викликає смерть. Кліщ був у моєї сестри і це був летальний випадок”, каже тернополянка Наталія.