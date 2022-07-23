Тернопільщина готується до опалювального сезону. Наразі в області ремонтують котельні та шукають альтернативні джерела енергії.

В осінньо-зимовому періоді на Тернопільщині працюватиме 1277 котелень, у тому числі 70 котелень теплокомуненерго, – каже начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш. З них на альтернативних видах палива – 16.

«До початку опалювального періоду заплановано перевести ще 5 котелень теплокомуненерго на альтернативні види палива, замінити 8 котлів та провести капітальний ремонт, реконструкцію 5 котелень. Станом на 20 липня рівень підготовки підприємств теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період 2022/2023 року становить орієнтовно 45%. На виконання підготовчих та ремонтних робіт підприємствами теплопостачання використано 9,8 млн гривень із запланованих 19,3 млн гривень».

Додамо, Уряд прийняв постанову про покладання спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку природного газу, тарифи на тепло та гарячу воду для населення планують залишити незмінними.