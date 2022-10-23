Тернопільська область повністю готова до початку опалювального сезону.

Голова Тернопільської обласної ради Михайло Головко перевірив комунальне підприємство теплових мереж Тернопільської обласної ради «Тернопільтеплокомуненерго».

– Котельні підприємства обслуговують 14 громад. Зокрема частина котелень резервно можуть використовувати альтернативні котли і подавати теплову енергію на твердопаливній сировині. Тобто ми говоримо про те, що сьогодні дрова є альтернативою. Загалом підприємство заклало 5 млн. гривень на купівлю дров для того, аби економити газ і щоб можна було опалювати також і дровами,– каже Михайло Головко.

Очільник обласної ради подякував колективу комунального підприємства за своєчасну підготовку до початку опалювального сезону.

– Дякую колективу та керівнику Володимиру Ковалю за підготовку до опалювального сезону. За те, що підприємство сьогодні на 100% готове і може вже наступного тижня входити в опалювальний сезон, – говорить Михайло Головко.

Виконуючий обов’язки керівника “Тернопільтеплокомуненерго” Володимир Коваль зазначачив, що зараз підприємством замінено 94% теплових мереж в двотрубному порівнянні.

– Також підприємство обслуговує 28 котелень, де знаходяться 92 котла. З них 26 котлів використовують альтернативні види палива. В квітні 2022 року підприємством були розроблені та погоджені заходи підготовки до опалювального сезону 2022-2023. Протягом міжопалювального періоду підприємство виконало на 100% підготовку до опалювального періоду. Станом на жовтень ми повністю готові до нього, – каже Володимир Коваль. – Атестований, навчений персонал, проведена ревізія всіх котлів, замінено відповідні комплектуючі, які втратили можливість подальшого експлуатування, проведено підготовку по закупівлі деревини.

Щодо тарифів на опалювальний сезон, то він залишається на рівні минулого року у зв’язку з постановою Кабінету Міністрів, каже Михайло Головко.

– Під час воєнного стану в нашій державі, тариф змінюватися не буде. Цю зиму ми вистоїмо. Сподіваємося, що все ж таки зима не буде дуже холодною й нам вистачить і газу, і дров для того, щоб гідно пройти цей зимовий період, – зазначає очільник обласної ради.

Відповідно до погодних умов у закладах охорони здоров’я, дошкільних та освітніх закладах опалювальний сезон розпочнеться у першу чергу – 24 жовтня.