27 березня рятувальники Тернопільщини ліквідували чотирнадцять пожеж на відкритій території.

Зокрема:

12:25 в селі Нові Петликівці Бучацької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на площі 0,5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 9 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

17:07 в селі Рожанівка Товстенської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Товсте.

17:13 в селі Язловець Бучацької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на площі 3 га. Пожежу ліквідовано черговими караулами черговим караулом 9 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди села Берем’яни.

17:50 в селі Щепанів Козівської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на площі 5 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 18 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління, під час гасіння врятовано 1 будівлю.

17:56 в селі Панівці Мельнице-Подільської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Мельниця-Подільська.

18:05 в селі Коцюбинці Васильковецької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на площі 2,5 га. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 22 державного пожежно-рятувального поста 10 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління та місцевої пожежної команди села Коцюбинці.

18:30 в селі Васильківці Васильковецької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави та сміття на площі 0,05 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

18:56 в селі Горожанка Монастириської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 19 державної пожежно-рятувальної частини 4 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

19:39 в селі Великі Гаї Великогаївської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на площі 0,003 га. Пожежу ліквідовано черговою зміною частини спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління.

20:25 в місті Зборів Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на площі 0,04 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 17 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

20:35 в селі Соколів Золотниківської територіальної громади Тернопільського району виникла пожежа сухої трави на площі 1 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом місцевої пожежної команди селища Золотники.

21:35 в селі Новий Нижбірок Васильковецької територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на площі 0,05 га. Пожежу ліквідовано черговим відділенням 22 державного пожежно-рятувального поста 10 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

21:45 в місті Ланівці Кременецького району виникла пожежа сухої трави та сміття на площі 0,001 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 11 державної пожежно-рятувальної частини 5 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.

22:15 в селі Суходіл Гусятинської територіальної громади Чортківського району виникла пожежа сухої трави на площі 0,08 га. Пожежу ліквідовано черговим караулом 10 державної пожежно-рятувальної частини 6 державного пожежно-рятувального загону Головного управління.