Черговий антирекорд встановила Тернопільщина. За добу у регіоні діагностували 385 заражених коронавірусом. Відтак область другий день поспіль на першому місці в країні за кількістю нових випадків.

Найбільше інфікованих виявили в обласному центрі. Учора тут діагностували 140 заражених COVID-19. Додалися хворі у сімнадцяти районах області, – розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. З підтвердженим діагнозом коронавірусу зафіксовано п’ять летальних випадків.

«Найбільш сумним є те, що більшає летальних випадків. Помирають переважно люди із групи ризику. У Борщівському районі у Скалій-Подільській померла 77-річна жінка. У неї були інші патології. Також смертельний випадок зафіксований у селі Синява Збаразького району, померла 71 річна жінка, у Бережанах – 83-річна жінка, у Бучачі – 64-річний чоловік, у Підволочиському районі – 77-річна жінка. Окрім COVID-19 вони мали інші ускладнення. Бачимо, що летальних випадків більшає. Але виникає питання, чому різний рівень летальності у різних лікувальних закладах і районах».

За словами епідеміологів, географія нових випадків COVID-19 розширюється. Зокрема, у Бережанському районі учора додалося понад тридцять нових випадків зараження, у Борщівському – 20, у Бучацькому – 35, у Заліщицькому – 23, у Монастириському – 19, у Чортківському – 21. Через інтенсивне зростання рівня захворюваності, державна комісія з ТЕБ та НС може розглядати питання щодо переведення усієї області у «червону» зону епідемічної небезпеки.

Софія Романська

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