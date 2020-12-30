ТзОВ «Бучачагрохлібпром» визнано найкращим платником податків 2020 року в Тернопільській області.

Загалом група підприємств Бучач-агро у 2020 році заплатили 203,7 мільйона гривень.

Голова наглядової ради ТзОВ «Бучачагрохлібпром» каже, запорукою успіху підприємства є прозоре ведення бізнесу та стовідсоткове сплачування усіх податків й зборів.

– Так, дійсно ми є соціально орієнтованим підприємством і ведемо прозору податкову політику. Сплачуємо 100% податків та зборів, які передбачені законодавством. Хочу відзначити, що ми збільшуємо виплату орендної плати за землю власникам паїв, що призводить до збільшення надходжень в місцеві бюджети ПДФО. Не забувають наші підприємства також і вести благодійну роботу. За минулий рік ними виділено 12 мільйонів 680 тисяч гривень на допомогу малозабезпеченим сім’ям та людям, які потребують допомоги, на соціальну сферу сіл та міста, шкільним та дошкільним навчальним закладам, на проведення спортивних заходів, допомога закладам охорони здоров’я, закладам позашкільної освіти, пластовому руху та проведення різноманітних культурних заходів. Я впевнений, що у 2021 році ми будемо сплачувати податки в не меншій кількості і вимагати від влади ефективно їх використовувати на благо громади, – зазначив Петро Гадз.

Директор із садівництва ФГ «ГАДЗ» Тарас Мельник каже, сумлінна сплата податків – це і є справжня соціальна відповідальність бізнесу, що принципово важливо з точки зору забезпечення стабільного фінансування місцевих громад, соціальних інститутів, закладів освіти, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства

– Мені завжди було цікаво – чому найбільша країна Європи з родючими землями та працьовитими людьми, має далеко не найкращі дороги, медицину та пенсії. Аналізуючи економічні показники розвитку країни, можна чітко простежити, що близько 45 % української економіки перебувають в тіні через ухилення від сплати податків навіть на рівні місцевих громад, – прокоментував Тарас Мельник. – Сьогодні я гордий бути частиною великої команди П.І.Гадза, адже за підсумками 2020 року, його підприємства визнано найбільшими платниками податків в Тернопільській області. На мою думку, це гідна відповідь усім тим людям, які вічно ображені та мають постійні претензії до Петра Івановича, а самі не роблять жодних зусиль, щоб змінити хоча б щось.