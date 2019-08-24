Тернопіль зайняв друге місце серед обласних центрів України за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 2019 року.

Про це свідчить рейтинг, оприлюднений інформаційним освітнім ресурсом «Освіта.ua». Наше місто вже третій рік поспіль займає лідерські позиції у цьому рейтингу. У 2017-му ми також були на другому місці, а в 2018-му – на третьому.

– Цього року ми зайняли друге місце після Києва серед обласних центрів, – прокоментувала Ольга Похиляк, начальник управління освіти і науки. – Два роки попереду нас був Львів, а тепер він зайняв третє місце. Для нас це дуже важливий показник, адже дається незалежна оцінка знанням випускників шкіл. Вважаю, це достойний результат нашої роботи.

Рейтинг складають на основі результатів зовнішнього незалежного оцінювання. Розраховують його на підставі середнього значення балів зовнішнього незалежного оцінювання отриманих випускниками шкіл кожного обласного центру. Випускників шкіл минулих років, які складають тести у поточному році, у рейтингу не враховують.

У міській раді зазначають, що таких показників Тернополю вдалося досягнути завдяки систематичній праці освітян. Також високий рейтинг демонструє, що у місті належним чином налагоджений освітній процес та забезпечений освітній простір.

Освітній інформаційний ресурс складає й інші рейтинги за результатами ЗНО. Якщо брати рейтин серед областей, то Тернопільщина цього року на п’ятому місці. А щодо рейтингу шкіл в обласному центрі, то на першому місці у нас – Українська гімназія імені Івана Франка, на другому – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3 з поглибленим вивченням іноземних мов, на третьому – спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29 з поглибленим вивченням іноземних мов.

Ольга Трач