Підприємці Тернополя вміють рахувати, тому не дозволяють собі витрачати гроші на дороге задоволення. А саме таким нині є централізоване теплопостачання (до речі, не лише для бізнесу). Саме тому власники тернопільського ЦУМу вирішили знайти альтернативні джерела теплопостачання.

Сьогодні, 4 лютого на сесії Тернопільської міської ради погодили відключення будівлі ЦУМ від теплопостачання КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», повідомляє газета “Номер один“.

– Вноситься зміна в теплопостачання Тернополя, згідно поданих заяв два будинки обласного центру відключаються від центрального теплопостачання, а саме ті, що на бульварі Т. Шевченка, 12 та вулиці Будного, 22, – повідомив начальник управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський.

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На уточнююче запитання депутатів, у чиїй власності знаходиться будівля за адресою бульвар Т. Шевченка, 12, пан Соколовський повідомив, що це тернопільський універмаг.

За відповідне рішення про відключення від теплопостачання проголосувало 36 депутатів Тернопільської міської ради.