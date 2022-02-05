Підприємці Тернополя вміють рахувати, тому не дозволяють собі витрачати гроші на дороге задоволення. А саме таким нині є централізоване теплопостачання (до речі, не лише для бізнесу). Саме тому власники тернопільського ЦУМу вирішили знайти альтернативні джерела теплопостачання.
Сьогодні, 4 лютого на сесії Тернопільської міської ради погодили відключення будівлі ЦУМ від теплопостачання КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», повідомляє газета “Номер один“.
– Вноситься зміна в теплопостачання Тернополя, згідно поданих заяв два будинки обласного центру відключаються від центрального теплопостачання, а саме ті, що на бульварі Т. Шевченка, 12 та вулиці Будного, 22, – повідомив начальник управління житлово-комунального господарства та екології Тернопільської міської ради Олег Соколовський.
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На уточнююче запитання депутатів, у чиїй власності знаходиться будівля за адресою бульвар Т. Шевченка, 12, пан Соколовський повідомив, що це тернопільський універмаг.
За відповідне рішення про відключення від теплопостачання проголосувало 36 депутатів Тернопільської міської ради.
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