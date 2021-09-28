Лікар-травматолог, завідувач ортопедо-травматологічним відділенням Тернопільської університетської лікарні Сергій Гаріян увійшов у топ-100 лікарів України.

25 вересня у Києві відбулася презентація “TOP 100 Ukrainian doctors” за версією глянцевого журналу “TOP.UA”. Ведучим заходу став Юрій Горбунов, повідомляє Файне місто.

Як повідомляє редакція журналу, відбір учасників здійснювали протягом трьох тижнів. Їх обирали за такими критеріями:

відгуки пацієнтів

внесок в розвиток медицини в Україні

державні та інші нагороди

досвід роботи

професіоналізм

довіра і лояльність клієнтів.

Після церемонії нагородження Сергій Гаріян поділився своїми враженнями у “Фейсбуці”.

Приємно було отримати нагороду, побачити старих друзів та зустріти нових. Чудова атмосфера, спілкування з однодумцями та хороший настрій протягом всього вечора. Дякую організаторам за цю подію. Все пройшло на найвищому рівні. Ми працюємо, щоб залишатися ТОП та робити наших пацієнтів щасливими, – написав на своїй сторінці у “Фейсбук” Сергій Гаріян.