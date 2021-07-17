Вистава Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки «А хай то качка копне» увійшла до фіналу Четвертого всеукраїнського театрального фестивалю-премії «Гра».

Організовує його Національна спілка театральних діячів України. Всього Експертна Рада відібрала 12 із 30 постановок театрів з різних міст України.

Цей фестиваль проходить у декілька етапів. Театри подають заявки на фестиваль і з них формується лонгліст учасників. Цього року була рекордна кількість заявок – 89. Із них Експертна Рада фестивалю відібрала 30 вистав. Усі їх експерти наживо переглянули та до середини липня сформували шортліст з 12 вистав. На перегляд постановки «А хай то качка копне» експерти завітали до Тернополя 18 червня – в день її прем’єри у театрі. А 15 липня тернопільські актори дізналися, що потрапили до фіналу цього престижного театрального конкурсу. У номінації «За найкращу виставу для дітей» окрім нашого було представлено ще чотири театри: два київських, кіровоградський та івано-франківський. Та в результаті до фіналу потрапив тільки тернопільський театр актора і ляльки.

Показ вистав-фіналістів та визначення переможців міжнародним журі відбудеться у Києві в другій половині листопада 2021 року. Лауреатів фестивалю визначатимуть у шести загальних та шести індивідуальних номінаціях. Переможці фестивалю-премії «Гра» отримають Дипломом лауреата та грошову винагороду на реалізацію нового творчого проекту.

У Тернопільському академічному обласному театрі і ляльки розповіли, що «А хай то качка копне» – це ексцентрична комедія польської письменниці Марти Гушньовської, адресована дорослим та дітям віком від 10 років. Для здійснення постановки запросили Ніко Лапунова з Полтавського театру ляльок, художнє вирішення взяв на себе заслужений художник України Володимир Якубовський, музичне оформлення здійснив заслужений артист України Олександр Бурміцький, балетмейстер – Дмитро Татарінов. Це розповідь про життя – про його сенс і про те, що кожен завжди і всюди може свій сенс життя віднайти, іноді там, де на це найменше сподіваєшся. Це весела історія «складного» життя однієї качки.

Фото із сайту театру