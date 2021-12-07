Вистава Тернопільського академічного обласного театру актора і ляльки «А хай то качка копне» перемогла в одній із номінацій Всеукраїнського театрального фестивалю-премії «ГРА». Тернопільські лялькарі отримали нагороду «За найкращу виставу для дітей».

Церемонія нагородження переможців фестивалю відбулася на початку грудня. Участь у ній взяв режисер-постановник Ніко Лапунов та представниця театру Наталя Волянюк.

Цього року фестиваль «ГРА» пройшов вчетверте. Проводить його Національна спілка театральних діячів України. Спочатку театри подають заявки. Із них Експертна Рада відбирає 30 постановок. Після їх перегляду визначають 12 фіналістів, які змагаються за шість загальних та шість індивідуальних номінацій. Театри представляли прем’єри, що вийшли у період з 1 січня до 31 грудня 2020 року. Участь у проекті взяли професійні театральні колективи різних форм власності і форматів роботи. У номінації «За найкращу виставу для дітей» окрім тернопільського було представлено ще чотири театри: два київських, кіровоградський та івано-франківський. Та за рішенням експертів до фіналу потрапила тільки вистава нашого лялькового.

Фінал фестивалю тривав з 20 листопада до 2 грудня. Через карантинні обмеження його провели в онлайн-форматі. І переглянути вистави могли не тільки представники журі «Гри», а й усі бажаючі.

– Якісна інтелектуальна комедія для сімейного перегляду, в якій чутно відлуння гангстерської «образної» мови, а звірі користуються діалогами з високим IQ дорослої мови, – поділився своїми враженнями від перегляду вистави Юлій Швець, журналіст, експерт «Гри». – Прекрасна в своїй простоті сценографія – старовинний буфет-вітрина у двох поверхах, на кожному з яких відбувається окрема дія, музичне оформлення – теж вкрай оригінальне, а виконані пісні заслуговують окремої згадки, – усе це помножене на гідний рівень акторського виконання, який нечасто зустрінеш у нестоличному театрі.

«А хай то качка копне» – це ексцентрична комедія польської письменниці Марти Гушньовської, адресована дорослим та дітям віком від 10 років. Для здійснення постановки запросили Ніко Лапунова з Полтавського театру ляльок, художнє вирішення взяв на себе заслужений художник України Володимир Якубовський, музичне оформлення здійснив заслужений артист України Олександр Бурміцький, балетмейстер – Дмитро Татарінов. Це розповідь про життя – про його сенс і про те, що кожен завжди і всюди може свій сенс життя віднайти, іноді там, де на це найменше сподіваєшся. Це весела історія «складного» життя однієї качки.

Фото Артема Галкіна та із сайту лялькового театру