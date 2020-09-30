Одразу три нагороди отримав Тернопільський академічний обласний театр актора і ляльки на Всеукраїнському огляді-конкурсі театрів ляльок «Прем’єри сезону 2018-2019».

Конкурс цей у вересні провів Національний центр міжнародної спілки діячів театру ляльок «UNIMA-УКРАЇНА». Цього року церемонія нагородження відбувалася онлайн.

Тернопільські лялькарі, як повідомили у театрі, представили на конкурс виставу «Дванадцять місяців». П’єсу, за мотивами казки Богдана Лепкого, написали Богдан Мельничук та Володимир Лісовий. Сюжет відомий усім з дитинства: посеред зими зла мачуха та її заздрісна донька Палана відправляють сирітку Ксеню за фіалками. Добрі місяці допомагають дівчині і нагороджують добрих за добро, карають злих за зло. У виставі режисер-постановник Володимир Лісовий у тандемі з художницею Оксаною Федун вдало поєднали кілька прийомів: живий план, техніку «чорного кабінету» та традиційну ширму з тростинними ляльками. Таке вирішення спектаклю дозволило динамічно змінювати місце дії та точно охарактеризувати її.

Участь у конкурсі взяли більше тридцяти українських лялькових театрів. Наш театр відзначили одразу в трьох номінаціях. Почесний дипломом “За багаторічне служіння мистецтву граючої ляльки” отримав Народний артист України Володимир Лісовий. Постановку “Дванадцять місяців” визнали “Найкращою виставою для дітей шкільного віку”. За роль Мачухи актора Олега Бокова нагородили у номінації “Найкраща акторська робота з лялькою».

Ольга Трач

Фото із сайту лялькового театру