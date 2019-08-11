Книжку про українських капеланів упорядкував священик з Тернополя В’ячеслав Кізілов.

Видання презентували на Луганщині, воно поповнило бібліотеки Східної України.

Як повідомив прес-офіцер Юрій Кульпа, на презентацію книжки «Капелани» з’їхалися військовослужбовці, капелани, бійці добровольчих батальйонів, волонтери та громадськість. Взяв участь у дійстві і командир тернопільських артилеристів Сергій Баранов.

«Згадували події від початку війни на Сході України, адже чимало з них стали свідками трагічних буднів, а разом з тим першими вирушили захищали рідну землю. Говорили і про сьогодення, про роль капелана, як духовного наставника в сучасному українському війську. Розпочали захід з виконання державного гімну України, спільної молитви за Україну та її Героїв. На екрані продемонстрували фільм про українських військових священиків».

«КАПЕЛАНИ» – це перша збірка із серії «Знаряддя Божої любові» тираж, якої одна тисяча примірників», – розповідає Юрій Кульпа. У виданні зібрані історії військових священнослужителів, розповіді про душпастирську роботу в зоні проведення АТО та ООС. Також у ній йдеться про перших військових священнослужителів чорноморського козацтва, душпастирів УПА «Поліська Січ», опубліковані фотографії та інтерв’ю із сучасними капеланами, які діляться роздумами про військові будні та допомогу не лише військовослужбовцям, але й їх родинам.

Видання «Капелани» отримає більшість бібліотек Східної України. Завдяки цій книжці жителі цього регіону дізнаватимуться правду про військову ситуацію в Україні, а зокрема, про жертовну працю капеланів.

Софія Романська