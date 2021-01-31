Тернопільський “супертяж” виборов срібло на міжнародному чемпіонаті

У столиці Ховартії Загребі завершився міжнародний турнір з греко-римської боротьби Гран-Прі Zagreb Open.

Як повідомляється, збірна України у загальному підсумку посіла третє місце, виборовши чотири медалі.

У складі збірної країни відмінно показав себе і майстер спорту України міжнародного класу, магістрант Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка – Микола Кучмій.

Спортсмен у суперважкій ваговій категорії до 130 кг здобув срібну нагороду.

Джерело: Терен