Учень державного навчального закладу «Тернопільський центр професійно-технічної освіти» Володимир Кубах став одним із шести призерів Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності серед здобувачів професійно-технічної освіти у професії “Електрогазозварник”.

Цього року визначення кращих учнів проходило у п’яти професіях: “Перукар”, “Електрогазозварник”, “Штукатур”, “Верстатник широкого профілю” та “Машиніст тепловоза” (кваліфікація “Помічник машиніста тепловоза”). У кожній із них визначили по шість переможців. Як повідомили у Міністерстві освіти і науки України, фінальне змагання в межах конкурсу й визначення всіх призерів відбулося 6 травня 2021 року. Фінальні конкурсні випробування проходили в онлайн-форматі.

Перед тим, як потрапити у фінал Володимир Кубах став найкращим на рівні свого навчального закладу, потім – на рівні області. Фінал на всеукраїнському рівні проходив у два тури. Спочатку був конкурс на знання теорії у формі тестування, потім – практичне завдання з відеотрансляцією. Як розповіли у Тернопільському центрі професійно-технічної освіти, конкурсант отримав опечатану посилку з практичним завданням – дві пластини для зварювання з відповідним гравіруванням, з пакетами, пломбами для фіксації результатів виконаних завдань. В навчальному закладі підготували відповідні регіональні локації, які здійснювали відеотрансляцію виконання практичного завдання. Володимир Кубах зварював стикове з’єднання пластин з низьковуглецевої сталі у вертикальному просторовому положенні на спеціально оснащеному робочому місці. Відразу після закінчення зварювання та охолодження зразка його запакували в попередньо надісланий пакет та опломбували. До виконаного практичного конкурсного завдання приклали конверт з документами відповідно до методичних рекомендацій і направили організаторам конкурсу. Визначення призерів серед електрогазозварників відбулося на базі навчально-практичного центру зварювальних технологій Головинського ВПУ нерудних технологій. Загалом конкурс відбувався в 5 різних регіонах: Сумах, Кропивницькому, Запоріжжі, Козятині, Вінницької області та селищі міського типу Головине, Житомирської області.

Тридцять цьогорічніх фіналістів, які вибороли призові місця, отримуватимуть стипендію Президента України у розмірі 1420 гривень.

Фото із сайту ТЦ ПТО