Стоматолог Руслан Павлишин взяв участь у проєкті “Одруження наосліп” на телеканалі 1+1.

Про це чоловік розповів на своїй сторінці в мережі фейсбук, пише Тернопільська липа.

— Хочу подякувати телеканалу та ведучим за організацію та зйомку високого рівня. Одразу відповідаю на найпопулярнішe запитання щодо проекту. Так, справді, наречену я побачив на церемонії тільки після того, як ми обмінялись обручками. Як гадаєте, якою була моя перша реакція? Чи залишив я обручку наприкінці проекту? — написав Руслан.