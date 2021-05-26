Тернопільський став “засіяли” водоростями, які мають його очистити. ВІДЕО

Вчора у тернопільський став спеціалісти вперше запустили спеціальні водорості. Вони мають допомогти очистити водойму.

Виростили водорості фахівці з Вінницької області. Як стверджують експерти, це один із найдешевших і найефективніших методів очистки води і збереження кисневого балансу. Водночас запевняють, що водорості є безпечними і для мешканців водойми, і для людей, котрі у ній купатимуться.

Водорості “посіяли” у трьох ділянках – в районі Надставної церкви, причалу і з боку “Дружби”.

Детальніше – в сюжеті TV-4.