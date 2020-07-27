Стали відомі результати дослідження води тернопільського ставу.

У лабораторії повідомили результати дослідження води Тернопільського ставу. Експерти не виявили токсичних важких металів. Відтак пошуки причин забруднення водойми триватимуть далі.

Дно тернопільської водойми не чистили понад сорок десятків років. Як наслідок — розпочався процес її помирання. Щоб врятувати став, необхідно реалізувати масштабний дороговартісний проект, який складається з п’яти етапів, – каже заступник міського голови Леонід Бицюра. Наразі тривають дослідження дна.

«Проби намулу на дослідження були відібрані ще в червні. Вони відбиралися згідно вимог зберігання, консервації та транспортування. За результатами досліджень, токсичних важких металів у поверхневій воді не виявлено. У донних відкладах вони нижче гранично допустимих нормативів. Дослідження причин забруднення ставу триватимуть далі. Загалом проект очищення ставу має п’ять етапів. Насамперед ми провели дослідження дна. Другий етап — гідротехнічний. У наступному етапі у нас заплановане проведення інженерних робіт, заміна шлюзів. Ми зараз готуємо очистку трьох точок дна ставу. Будемо відбирати мул, який утворився на дні ставу. Біля надставної церкви — дещо проблемна точка, оскільки там найменша проточність. З’являються процеси гниття водоростей, як наслідок — і неприємний запах».

Цвітіння води у ставі відбувається через глобальне потепління, – кажуть екологи. Вирішити проблему намагаються за допомогою аераційних фонтанів, на які виділено близько чотирьох мільйонів гривень.

Софія Романська