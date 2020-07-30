Впродовж тижня на головній водоймі міста працівники комунального підприємства «Об’єднання парків культури і відпочинку м.Тернополя» проводять заходи з очищення ставу від водоростей та сміття.

Нагадаємо, що ці заходи проводять механічним способом, зокрема забирають водорості, намул та сміття, залишене відвідувачами парку. Додатково, для насичення водойми киснем, попередження цвітіння і неприємного запаху, на Тернопільському ставі збільшили години роботи аераційного фонтану.

Заходи з очищення Тернопільського ставу проводять почергово від Надставної церкви до «Острівця закоханих» та навколо острівця «Чайка». Площа очищення складає більше гектара.