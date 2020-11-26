Днями розпочалися роботи з механічного очищення акваторії Тернопільського ставу від донних відкладів та намулу. Ці заходи є черговим етапом реалізації програми з відновлення екосистеми ставу та інших водойм Тернополя.

Як розповідає міський голова Сергій Надал, з метою покращення гідрологічного режиму та санітарного стану Тернопільського ставу, роботи з очистки і поглиблення дна водойми заплановано провести на трьох найбільш застійних локаціях – біля Надставної церкви, поруч з дамбою та в районі вул. Чумацької (біля «Riverside Club»). Роботи триватимуть до настання зимового періоду та будуть продовжені у 2021 році.

Роботи на водоймі проводяться спеціалізованою технікою – драглайн-екскаватором, що здійснює поглиблення дна та механічну очисту від намулу.

Нагадаємо, з метою повноцінного відновлення екосистеми Тернопільського ставу експерти попередньо розробили карту глибин для дослідження водойми і визначення проблемних точок та проаналізували зразки води з різних ділянок ставу. Також у літній період на водоймі було продовжено роботу аераційного фонтану, а біля берега були встановлені водозабірники, які качали воду та насичували її киснем. Окрім того, на трьох локаціях ставу та на водоймі навколо острівця «Чайка» були проведені заходи з очищення дна від водоростей та намулу, а також нещодавно розпочався капітальний ремонт дощового колектора, що в парку ім. Т. Шевченка.

На проведення робіт з очищення водойми Тернопільського ставу з бюджету громади виділено близько 1,5 млн грн.

Останніми етапами програми з відновлення екосистеми ставу буде внесення рослин за зариблення водойми.